Sotsidega liitunud näitleja Andrus Vaariks rääkis Eesti Päevalehele, et tema meelest elame me, eestlased, kui Kungla rahvas kuldse a'al.

"Me kuulume maailma rikkamate inimeste hulka. Miks sa pead ennast võrdlema Urmas Sõõrumaa või Donald Trumpiga? Võrdle ennast Süüria pagulasega, kes on täpselt samasugune inimene," seletas Vaarik. "Me elame ikka kuradi hästi."

Näitleja Andrus Vaarik teatas "Suviste seitsmeste" stuudios eile, et suundub poliitikasse ja liitus Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga.

"Minu jaoks on sotside tõekspidamised – vabadus, hoolivus, haritus – lahutamatuks osaks inimeseks olemisest. Samas näen kasvava murega, et aina enam tõstavad pead jõud, mis apelleerivad inimeselooma kõige madalamatele instinktidele. See pole enam naljakas, vastupidi, see kohutab," rääkis näitleja.