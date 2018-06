Traagilisel kombel selgub, et Sutšilin ei haisenud pesematusest, vaid kudede kärbumisest. Tal oli Hispaanias puhates tekkinud nekroos. "Andrei on lahkunud. Oh häda," kirjutas lesk Lidia sel esmaspäeval.

Kitarrist Andrei Sutšilin eemaldati 29. mail Hispaania - Hollandi lennult, kuna kaasreisijad kurtsid, et ta haiseb kohutavalt. Lehk oli Newsweeki andmeil nii vänge, et teised reisijad tundsid iiveldust ning hakkasid minestama. Uudis isevärki intsidendist levis üle kogu maailma.

Sutšilin ise kirjutas päev pärast vahejuhtumit Facebookis, et tema tervisekindlustus oli lõppenud ning tema ja ta abikaasa Lidia olid Hispaanias rahata ning konsulaar- ja arstiabita.

"Kogu olukorra traagiline ja koomiline komponent on see, et sain külge haiguse, mis (ärme parem ütle, kuidas ja miks) paneb inimese haisema."

Hispaania arstid nimetasid tema tervisehäda tüüpiliseks rannanakkuseks, kuid päev hiljem kirjutas Andrei abikaasa Facebookis, et tema mees on intensiivravis ja kriitilises seisus. Ta anus, et sõbrad aitaksid neil haiglaarvet tasuda.

2. juunil teatas Lidia, et vaatamata lõikusele pole nekroosi õnnestunud peatada ning tema mees on koomasse viidud. Haigus levis neerudesse, südamesse ja kopsudesse. 25. juunil Sutšilin suri.