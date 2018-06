Briti komöödiasarja "Isa Ted" kaasstsenarist Graham Lineham teatas Twitteris, et tal on diagnoositud munandivähk.

"Sain hiljuti halva uudise," kirjutas telestsenarist. "Vähipoiss on külge hakanud." Lineham lohutas oma fänne, et munandivähk on õnneks üks ravitavamaid. "Nad kaksasid selle koos munaga päris kähku välja."

I got a bit of bad news recently. A little touch of the old cancer. Luckily, ball cancer is one of the best ones to have (sorry, ladies!) and they got rid of it all pretty quickly, along with a ball. Bye, ball! I'll never forget the good times!