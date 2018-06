Tartus olnud juhtum, kus ilmnes, et tomograafiaparaati unustatud patsiendi suu suleti lepinguga, pani häirekella helisema ka õiguskantsleri büroos. Seal leitakse, et haiglate kompromisslepingud võivad olla põhiseaduse vastased ja seega õigustühised, kirjutab Eesti Päevaleht.

„Kui haigla peaks sõlmima kellegagi lepingu, mis sunnib inimest loobuma põhiõigustest, siis on see põhiseaduse vastane ja leping muutub õigustühiseks,” kommenteeris õiguskantsleri pressiesindaja Janek Luts. Näiteks kui leping varjab raviveana tehtud pahatahtlikku hooletust, varjab leping ühtlasi ka kriminaalkuritegu. Vaikimisnõude seaduslikkus oleneb aga haigla juristide sõnastusest, millega see on lepingutesse kirjutatud.

