Muusik Karl-Erik Taukar räägib tänases Maalehes, et kuigi purjus peaga ta esinema ei lähe, on neil bändiga lava taga alati pudel kanget. Mingit karskuspakti noormees enda kinnitusel sõlminud pole.

"Kui ma kunagi lubasin endale laval lonksu õlut, tuli noortelt emadelt mitu vihast kirja, mille peale ma leidsin, et lapsi kasvatagu siiski nende vanemad ja mitte onu lavalt," selgitab Taukar.

"Kuid veidi see asi sinnapoole liigub, et kõik peab olema väga korrektne – nagu ilupilt raamatukaanel! Olen isegi mõelnud, et peaks ehk kuskil lällama purjus peaga, siis vähemalt ei eeldata pidevalt, et käin ainult nööri mööda.

