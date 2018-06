Viimatise rahvaloenduse andmete põhjal prognoosis statistikaamet, et Tallinna elanike arv jääb alla 400 000 ja väheneb igal aastal. Maaleht kirjutab, et tegelikkus on aga teine: pealinna elanike hulk ületas äsja 450 000 piiri.

Viimase kümne aasta jooksul kolis Tallinnasse juurde 92 000 inimest ehk pea terve Tartu linna jagu elanikke.

“Eesti-siseselt on jätkunud ulatuslik rahvastiku koondumine Tallinna piirkonda,” ütles Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru. “Arvestades rahvastiku kiiret vananemist väljaspool Tallinna, on selliste rändeprotsesside jätkumine märkimisväärne ning näitab, et Eesti regionaalpoliitika ei toimi.”

Refereeritud artikli täistekst Maalehes.