„Oleme alustanud ettevalmistusi id.ee veebikeskkonna põhjalikuks uuendamiseks, et sealt oleks lihtsam abi leida. Plaanime lisada ka veebivestluse võimaluse, et saaksime inimestele operatiivselt abi pakkuda. Veebikeskkond uueneb järgmisel aastal,“ ütles Kaarelson.

Seni pakkus kasutajatuge AS SK ID Solutions, kes väljastab ID-kaardi sertifikaate. „Neil on kohustus võimaldada sertifikaatide peatamist ööpäev läbi ning ID-kaardi kasutajatugi oli liidetud sertifikaatide peatamiseks mõeldud telefoninumbriga. Senine kogemus näitab, et 80 protsenti kõnedest tehakse abiliinile ajavahemikus 8–19. Öiseid ID-kaardi kasutajaid, kes muredega helistavad, on väga vähe ning seetõttu ei ole eraldiseisva abiliini ööpäev läbi töös hoidmine otstarbekas. Loodame ID-kaardi kasutajate mõistvale suhtumisele,“ selgitas Kaarelson.

Kasutajatoe uus lepingupartner Tieto Estonia AS on aastaid pakkunud tehnilist kasutajatuge Eesti ja Skandinaavia suurklientidele. Tieto Estonia tegevjuhi Anneli Heinsoo sõnul on ettevõtte meeskond rahvusvaheline, mitmekeelne ja kogenud. „Mul on väga hea meel, et Tieto Estonia saab anda oma panuse Eesti ID-kaardi arengusse,“ ütles Heinsoo.