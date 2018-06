Riigi Kinnisvara AS (RKAS) korraldatud WTC kvartalis asuva Parda tänava 3 ja 5 kinnistute ja Parda 3, 5, 7 hoonestusõiguse ning WTC Tallinn AS Parda tänava 7 kinnistute enampakkumisele ei laekunud ühtegi pakkumust.

"Parda tänava kinnistutele ei laekunud kahjuks ühtegi pakkumist," ütles RKAS-i kommuniktasioonispetsialist Mariliis Sepper BNS-ile.

Mais pandi müüki Tallinna kesklinnas, Parda 3, 5, 7 asuvad kinnistud ning Parda 3, 5, 7 hoonestusõigus. Parda tänava kinnistuid 3 ja 5 müüb Riigi Kinnisvara AS ning Parda tänava 7 kinnistut WTC Tallinn AS. Kinnistud ja hoonestusõigus müüakse ühe müügiobjektina alghinnaga 3,5 miljonit eurot.

Parda tänav 3, 5, 7 kinnistute pindala on kokku 2876 ruutmeetrit. Kinnistute oluliseks väärtuseks on selle asukoht kesklinnas ning reisisadama vahetu lähedus, mis on eeliseks rentnike leidmisel. Lisaks piisava võimsusega infrastruktuuri ja insenerivõrkude olemasolu ning kinnistute kuulumine WTC Tallinn AS kaugkütte- ning elektrivõrgu piirkondadesse.

Varasemalt 2016. aastal üritas RKAS WTC kvartali kinnistuid müüa 5,8 miljoni euro suuruse alghinnaga. Toona ei laekunud kinnistute ostuks ühtegi pakkumust.

Varasemalt on WTC kvartalis tegutsenud muuhulgas riigikontroll ja muud riigiasutused, mis on aga sealt ära kolinud, kuna praegu kinnistutel asuvad hooned on amortiseerunud.

Aastal 2010 kinnitatud detailplaneeringu järgi võiks WTC kvartalisse ehitada kolm kuni 11 maapealse korrusega ärihoonet, ühe kuni 11 maapealse korrusega korteritega ärihoone ja ühe kuni 10-korruseline korteritega ärihoone. Toonase planeeringu järgi asusid krundid Narva maanteel ja Ahtri tänaval, ent aastal 2011 nimetas linnavalitsus kvartali ümber Parda tänavaks.

Alver Arhitektide poolt oktoobris 2015 koostatud arhitektuurse eskiis näeb ette rajada kinnistutele hoone, mis koosneb esiteks alumisest plaadist, milles on kõrvuti kolm korrust äri- ja viis korrust parkimispindu. Lisaks hakkaksid hoonel olema tornid, milles on kuus või seitse korrust kontoripindu.

Hoone paikneb eskiisi järgi kolmel kinnistul. Projekti ehitusalune pind oleks kokku 2294 ruutmeetrit ja hoonete brutopind 19 100 ruutmeetrit ning netopind 17 300 ruutmeetrit. Parkimiskohti hakkaks kompleksis projekti järgi olema 222.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix

