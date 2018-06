Mängitud kümmekond minutit. Brasiillane jääb väljakule lamama ja tekib paus. Krstajic kutsub intensiivselt paar mängijat enda juurde ja asub tulihingeliselt juhendama. Iga sõna loeb. Iga vale sõna võib olla suur eksimus.

Treeneri peas on tohutu infovaramu, kuid mängijale peab selles edastama vaid kõige tähtsama. Paar fraasi või lühilauset. Mängija peab teadma vaid kõige tähtsamat, liigne info võib tema mootori välja suretada. Need sõnad võivad määrata isegi matši saatuse.

Mladen Krstajic. (AP/Scanpix)

Kaks võlurit – 342 miljonit

Täna toodetakse Krstajici silme all pidevalt maagiat. Just avapoolajal mängivad Brasiilia vasakul äärel Neymar ja Philippe Coutinho. Esimese eest maksis Pariisi Saint-Germain 222 miljonit eurot, teise ees käis Barcelona välja 120 miljonit. Pöörane, mida need mehed palliga teha suudavad.

Ja järgmisel hetkel jooksebki Neymar täistuuridega Krstajici silmade eest läbi, kuni ta lõpuks konkreetselt maha niidetakse. Neymar rullub mööda muru ja karjub. Ta on nagu Ferrari, mis täiskiirusel üle katuse keerleb.

Serbia - Brasiilia 0:2. (Stanislav Moškov)

Värav. Kordus. Edasi!

36. minut. Coutinho saab keskväljal palli, tõstab pea ja vaatab ringi. Järgmisel hetkel lendab tema teele pandud sööt Paulinho suunas, kes Brasiilia juhtima viib. Sööt on kuld, löök hea. Krstajici vaatab tühjal pilgul fännide suunas. Seejärel tõusevad silmad staadioni suurele ekraanile, kust kordust näeb. Valus grimass. Silmist paistab, nagu saaks Krstajic hästi aru, et Brasiilia väärib seda.

Ja järgmisel hetkel on kõik unustatud. Läikivates kingades ja väljapeetud ülikonnas dirigent paneb käed tööle ja asub mehi juhendama. Stiilne.

Hetk, kui Paulinho Brasiilia juhtima viib. (Stanislav Moškov)

Teine poolaeg

12. mängija

Serbia fännid on häälekad ja täidavad oma rolli suurepäraselt. Ka Krstajic ja tema abilised mõistavad seda ja võtavad kohe teise poolajal alguses rolli poolehoidjaid juhendada ning ergutada. Kõik toimib, Serbia saab tribüünidel asuva 12. mängija toel sisse korraliku hoo.

Usk ja lootus

Serbia tekitab järjest mitu suurepärast võimalust, aga õnn ei ole nende poolel. Pall lendab justkui vastase väravasse, kuid põrkab enne tagasi. Nagu sein oleks ees. Krstajici grimassid saavutavad uue taseme. Näos on palju pettumust, kuid hetk hiljem kõik muutub. Kiire raputus ja dirigent vahetab tempot.

Serbia surve on tugev ja Krstajic mõistab, et Brasiilia vastu ei tohi hakata pea laiali otsas ründama. Rahulike käežestide ja üldise kehakeelega võtab ta hoogu maha. Seni, kuni Brasiilia teist ei löö, on kõik võimalik. Krstajic usub, Serbia usub.

Mladen Krstajic rahustab. (AP/Scanpix)

Murdumine

68. minut. Krstajic vaatab Brasiilia värava taga soojendust tegevaid mehi, samal ajal sooritab Brasiilia nurgalööki. Ja järgmisel hetkel staadion rõkkab. Krstajic on seljaga toimuva poole, aga pole kahtlustki: seis on 2:0. Ta suleb silmad ja sellest näost loeb korraks välja lootusetuse tunde.

Veidi hiljem tuleb Filip Kostic vahetusmeeste pingile. Peatreeneriga plaksu lüües on näha, et mees jättis kõik väljakule. „Ma tean. Mina ka,“ vastanuks ilmselt Krstajic.

Lõpuvile. Vallandamine?

Kohtunik vilistab ja Brasiilia tähistab. Krstajic jääb väljaku äärde vaatama, kuidas mängijad üksteist tänavad ja lohutavad. Nende MM on läbi.

Peatreener astub paar sammu platsi keskkoha suunas ja aplodeerib fännide suunas, kuid lahkub seejärel areenilt. Just tema on esimene serblane, kes Moskva Spartaki staadioni koridori siseneb.

Serbia jalgpalli ajalugu uurides ei imestaks, et juba homne päev lastakse Krstajic lahti. Sel sajandil on alaliit 16. korral peatreenerit vahetanud. Ebastabiilsus on Serbia jalgpalli DNA.