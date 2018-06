„Üks asi on kannatanu jutt, hoopis midagi muud aga see, kas see ka tõendamist leiab,“ ütleb Paavo Randma, riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik. Eelmisel nädalal jõudsid avalikkuseni mitu lugu, kus alaealiste vägistamise eest määratud karistused tundusid ebaõiglaselt leebed. Randma seletab, kuidas nii!