FOTOD | Tartumaal hukkus kahe sõiduki laupkokkupõrkes 38aastane mees

Tartumaal juhtus kolmapäeval raske liiklusõnnetus, kui kahe sõiduki laupkokkupõrkes hukkus 38aastane mees. Lisaks said vigastada neli avariis osalenud inimest, neist üks väikelaps.

Teade raskest avariist Tartu vallas Haava külas Jõhvi-Tartu-Valga maantee 120. kilomeetril laekus häirekeskusele 27. juuni õhtul kella 20 paiku.

Esialgsetel andmetel kaldus Tartust Jõhvi suunas liikunud Mercedes Benz lauges paremkurvis seni teadmata põhjusel vastassuunavööndisse, kus talle sõitis vastu Citroen. Kahe sõiduki kokkupõrge oli sedavõrd tugev, et Citroen paiskus saadud löögist katusele.

Päästjad aitasid sõidukitesse kinni jäänud ja vigastada saanud inimesed välja. Kahetsusväärselt ilmnes päästetööde käigus, et Citroeni juhtinud 38-aastane mees sai nõnda raskeid vigastusi, et suri sündmuskohal silmapilkselt. Tema autos oli ka kolmeaastane tütar, kes oli turvatooli kinnitatud ja tõsisemaid vigastusi ei saanud, kuid ta jäi haiglasse jälgimisele.

Veel viidi haiglasse Mercedest juhtinud 30aastane mees ning temaga kaasa sõitnud 21aastane mees ja 19aastane neiu. Kõik kolm said avariis vigastada, raskemalt sai viga noor neiu, kes ei kasutanud turvavööd.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Indrek Koemets kinnitas, et Mercedese juht oli kaine.

„Avariipaigal ei olnud pidurdusjälgi näha, mistõttu on alust arvata, et vastassuunda kaldunud Mercedese juht ei märganud ohuolukorda sattumist aegsasti. Nii ei jäänud tal paraku enam ka piisavalt aega, et vastassuunda kaldununa vastu tuleva Citroeniga kokkupõrget vältida. Millised täpsemad asjaolud viisid pereisa traagilise surmani ning kuidas selliseid õnnetusi edaspidi vältida, sellele otsime vastuseid kriminaalmenetluses,“ sõnas ta.