Kitsuke rõdu Tartu kesklinnas, kaks ooperisolisti ja pianist - neli suve tagasi pressis just säärane seltskond end Tartu linna päeval pisikesele palkonile ja andis pooletunnise kontserdi. „Alguses mõtlesime, et rõdu kukub alla, kui laulame,” naerab ooperilaulja Reigo Tamm. Tänavugi on ta Tartus tagasi, nüüd küll homse Tartu linna päeva kunstilise juhina.