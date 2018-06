Laevaühendus mandri ja Ruhnu saare vahel on katkenud. Millal see taastuma peaks, ei tea täpselt mitte keegi, kuid karta võib, et selleks kulub veel nädalaid.

"Seitsmesed" käisid Ruhnu saarel uurimas, kuidas sealse rahva ja ettevõtjate meeleolud sel keerulisel ajal on.