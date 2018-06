Veemõnusid ei nautinud aga ainult surfikuuik, vaid soovi korral said vees lustida ka ajakirjanikud. Nii ei mõelnud ma kordagi, kui pakuti võimalust koos 11 aastat surfamisega tegelenud instruktoriga lõbus lohesõit teha.

Kalipsot selga tõmmates ei olnud mulle veel päris täpselt kohale jõudnud, millega just nõusse olin jäänud - plaan oli lohega merelt kaldale lohiseda. Jõudnud rinnuni vette, oli aeg suund kalda poole võtta. Haarasin instruktori kalipso seljal olevast konksust kinni, viskasime end kõhuli vette ja hakkasime liuglema. Paraku oli tuul üsna nõrk ning suuri vigureid me seekord teha ei saanud.

Kohapeal murti ka tüüpilised müüdid, et surfarid on väga alkoholilembed ning nad naeravad, kui keegi esimest korda surfilauaga vette läheb. Tegelikult hoitakse kokku ning aidatakse meelsasti kõiki, kes seda vähegi soovivad.

Kui te päris täpselt aru ei saa, mida me seal vees ikka tegime, siis mõelge tagasi Käsna-Kalle esimesele filmile. Mäletate, kuidas David Hasselhoff Käsna-Kalle ja Patricku taas Bikiinipõhja viis? Just nii ka meie seal vees sööstsime, ainult lohe abil.

Kui lugejate hulgas on keegi, kes on salamisi alati surfamist proovida soovinud, kuid siiani pole seda teha julgenud (nagu mina), soovitan kõigil sammud Pirita Surfiklubi poole seada. Kirsina tordil toimub 19.-22. juulini Valgerannas Surfilaager, kuhu on oodatud ka inimesed, kes pole kunagi surfanud.