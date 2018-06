"See on üks maru tugev tüdruk! Käib maadlustrennis ja on vanaema viimaste päevade jooksul kaks korda üles tõstnud," seletas allikas. "Ma proovisin ise seda umbes sentimeetripaksust metallplaati tõsta, see ei olnud ületamatu takistus, aga ma pidin ikkagi pingutama. Ja selle tõstis sealt ära kuueaastane tüdruk!"

Tõenäoliselt kergitas tüdruk metallplaadi üles ja tahtis seda eemale lükata, teadmata, et selle all haigutab suur auk. "Ilmselt pani ta jala nii kehva koha peale, et kukkus, plöraki, alla," sõnas allikas.

Õnneks ei kukkunud tüdruk päris augu põhja, vaid lapse püüdis kinni paari meetri sügavusel asuv väike tasapind. Sealt aitasid lapse maa peale tagasi kohale tõtanud täiskasvanud.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kais ütles Õhtulehele, et häirekeskusele tehti hädaabikõne teisipäeval kell 20.23.

Enne, kui päästjad kohale jõudsid, oli laps umbes nelja ja poole meetri sügavusest kaevust kenasti välja aidatud ning talle oli kutsutud ka kiirabi.