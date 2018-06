Venemaa saatkonna eestvõttel ja Haapsalu linnapea osalusel avati Haapsalus mälestustahvel Venemaa kunagisele välisministrile. Pilk jäi pidama tahvli eestikeelse osa õigekirjal. Kas see vastab keelereeglitele või tuleks avajatel hakata mõtlema tahvli väljavahetamisele korrektse vastu?

Ilmar Tomusk, Keeleinspektsiooni peadirektor: See on keeruline lugu. Keeleseaduse § 4 lg 1 ütleb, millised tekstid peavad vastama kirjakeele normile: riigi ametiasutuse ja valitsusasutuse hallatava riigiasutuse ning kohaliku omavalitsuse ametiasutuse ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuse hallatava asutuse, notari, kohtutäituri ja vandetõlgi ning nende büroo või muu avaliku halduse ülesandeid täitma volitatud asutuse, kogu või isiku dokumendid, veebileht, sildid, viidad ja teadaanded. Keeleseaduses peetakse silmas Eesti Vabariigi riigi- ja muid asutusi.

Kui sellise tahvli paneks välja Eesti Vabariigi riigiasutus, oleks ilmselge, et sellel tuleks järgida kirjakeele normi. Võib aga aru saada, et tegemist on Venemaa Föderatsiooni poolt paigaldatud sildiga, mis jääb keeleseaduse reguleerimisalast välja.