Donald Trump ja Vladimir Putin kohtuvad tõenäoliselt selle kuu juulis. Trumpi julgeolekunõunik John Bolton kohtus kolmapäeval Kremlis Putiniga, et suurkohtumise asjaolusid arutada.

CNN kirjutab, et teadmatus võimaliku suurkohtumise asjus hoiab NATO liitlasi mures. Kuid erilise pinge all on hoopis Soome, kelle pealinn Helsingi on üks võimalikest kohtumispaikadest. Algselt pidid Bolton ja Vene välisminister Lavrov suurkohtumise täpse aja ja asukohe teatama täna, kuid YLE vahendab, et teadaanne lükati edasi neljapäevale.

Soome rahvusringhäälingu info kohaselt on Bolton venelastega kohtumispaiga siiski juba kinnitanud. Teada on nii palju, et tegemist on kolmanda riigiga ja mõlemad osapooled on asukohaga rahul. Ürituse korraldamine käib kibeda kiirusega, kuid vajab kindlasti veel nädalaid, et lõplikult valmistuda.

Julgeolekunõunik John Bolton (paremal) surub kätt president Putiniga (AP/Scanpix)

Soome on ühelt poolt elevil, teisest küljest pinge all. Nagu selgitab ettevõtte Helsinki Marketing reklaamijuht Vappu Mänty, on väga meeldiv, et Soomet nähakse väärika ja turvalise ning erapooletu riigina, kus hea niivõrd tähtsat kohtumist korraldada. Kuid iga edasilükatud tund tähendab korraldajale - kes iganes see siis ka lõpuks pole - meeletud tempot ja kiirustamist. Pealegi, lisab Mänty, ei kohtu ju ainult kaks meest, mõlemaga on kaasas tohutusuur meeskond, keda peab majutama, toitma, transportima ja kaitsma.