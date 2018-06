Miks pudeneb just praegu riigikogust liikmeid nagu küpseid õunu, sellele on mitu seletust. Soodsates majandusoludes võib erasektoris õnne otsimine osutuda ahvatlevamakski kui riigipirukas. Teisalt võib viimane niigi kättesaamatusse kaugusesse nihkuda, kui valimisnimekirjas pole terendamas kõrget kohta või kui on kahtlus, et parlamendipoliitikuna valmistati valijatele pettumust. Sel juhul ei maksa riigikogu koosseisu volituste lõppu ära oodatagi, vaid hüvitis peo peale võtta ja kohe uutele väljakutsetele vastu minna.

Sisepinged Reformierakonnas on arvatavasti see, mis panid Deniss Boroditšit ihaldama Tallinna Linnatranspordiameti juhi kohta. Keskerakonnale tähendas see aga võimalust ühendada hea kasulikuga: Boroditš osutunud küll 18 kandidaadi seast parimaks, ent vähem oluline pole ka tõsiasi, et edaspidi saab Keskerakond viidata just reformierakondlasele Boroditšile, kui keegi julgeb väita, et linnasüsteemi tähtsaimad ametikohad mängitakse omadele kätte. Kuigi Tallinna linnavolikogus jätkamise osas on Boroditš ise jäänud kidakeelseks, siis linnapea Taavi Aas arusaadavalt tervitab sellise sõbraliku opositsionääri ja endise kaasvõitleja kohalolu. Et iga hääl loeb, sai eriti hästi selgeks pärast seda, kui haiglaravi tõttu volitused katkestanud Edgar Savisaare mandaadi napsas isamaalane.

Nii erakonnale kui ka poliitikule isiklikult kasulikku diili võib aimata ka Martin Repinski otsuses vahetada riigikogu mandaat Jõhvi vallavanema koha vastu. Kõige lühemat aega ametis olnud ministrina läheb Repinski kahtlemata ajalukku, kuid kuidas jäävad tollaseid ja järgnenud sündmusi meenutama Keskerakonna valijad? Mis silmist, see meelest – vallavanem naudib vaid harva riigikogu liikmega ligilähedast tähelepanu, ja sedagi enamasti siis, kui vallas on asjad tõsiselt käest ära.

Meeldib see või mitte, kuid mängud ja oportunism on poliitika lahutamatu osa. Iseasi, kas poliitikule, kes loobub talle valijate poolt usaldatud mandaadist pelgalt soodsama diili tõttu, peaks veel midagi hüvitama.