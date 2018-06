„Eestlased on kurjad,” märgitakse tihtipeale. Eelkõige märkavad seda Eestist mõneks ajaks ära kolinud ja siis tagasi tulnud noored, aga seda kinnitavad ka siin elavad välismaalased, kes seejärel kiirelt lisavad, et kui inimesi lähemalt tundma õppida, siis on eestlased tegelikult väga sõbralikud ja abivalmid inimesed.

Arusaamatu on, miks me oma soojust ja sõbralikkust avalikus ruumis nii kiivalt varjame? Sõber, kes igal suvel oma lastega Eestit külastab, tunnistas kord, et kodumaa on ainuke koht, kus ta laste pärast võhivõõraste käest riielda saab. Täiesti tavalised lapsed on, ei karju, ei jookse vanainimesi pikali, aga ikkagi käratatakse lastele, et nad trügivad, võtavad ruumi ära või jutustavad tänaval liiga valjusti. Mailis Reps nentis hiljuti Ekspressi intervjuus, et inimesed suhtuvad tema lapsega koos tööl käimisesse kurjalt ning talle on ka otse näkku halvasti öeldud.

Ka liikluses kohtab tihtilugu ülbust ja mittehoolimist. Teed ületavat turisti tunneb ära selle järgi, et ta vöötraja ees peatunud autojuhile rõõmsalt lehvitab, samal ajal kui kohalik, pea maas, kedagi nägemata edasi rühib. Olen ka ise hakanud autojuhtidele tänutäheks lehvitama või naeratades noogutama, täitsa tore tunne on!

Tihtipeale tundub, et oleme oma mühaklikkuse ja tõreduse üle uhkedki ning ütleme, et see on eestlaste loomuomadus. Minu arvates on üksteise mittemärkamine ja teistele halvasti ütlemine lihtsalt ebaviisakus, millest võiks tasapisi loobuma hakata.