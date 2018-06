Endine Viljandi linnapea Ando Kiviberg lahkus kolmapäeval erakonna Isamaa ridadest.

Kiviberg jõudis olla Isamaa ja selle eelkäijate liige 23 aastat. Poliitiliselt olid tema jaoks olulisemad aastad 2013-2017, mil Kiviberg oli Viljandi linnapea.

Eesti 200 üks vedaja Priit Alamäe tunnistas eelmisel nädalal ERR-ile, et Kiviberg kirjutas hiljuti avalduse, et astuda Eesti 200 MTÜ liikmeks. Eesti 200 on avalikult öelnud, et võib suure tõenäosusega sügisel erakonnastuda ja osaleda järgmistel riigikogu valimistel märtsis 2019.