USA animasari Simpsonid on kurikuulus seetõttu, et sageli on nende episoodides näidatud stseenid tõeks saanud – kuulsaim neist on vast see episood, milles näidatakse, et USA presidendiks on Donald Trump ning teatavasti nii 2017. aastal ka läks. Seekord on multikasõbrad üles kaevanud episoodi 1997. aastast ning nad arvavad, et seriaal ennustas ette selleaastase jalgpalli MM-i finalistid.

The Simpsons in the season 9 (1997) predicted a football final between Portugal and México!! Wow.. I frankly can't stop myself from believing in this 'cause the cartoon had such an impressive history of valid predictions and connotations. pic.twitter.com/lMyqVVUN7C — Nesrine (@saturnnes) June 22, 2018

The Simpson's predicted Mexico and Portugal to make it to the finals this world cup! Not saying it's true but lets remember... pic.twitter.com/MrSVFtkK5M — IvanM (@ivanmartinez631) June 26, 2018

21 aasta taguses episoodis mängivad Portugal ja Mehhiko jalgpalli ning inimesed usuvad, et sarja peategelane Homer Simpson teadis juba toona, kes 2018. aasta MM-il vastamisi lähevad.

Kas see võib päriselt ka nii minna?