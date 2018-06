Katherine Heigli vend Jason hukkus vaid 16aastaselt autoõnnetuses. Hollywoodi näitlejanna käis kadunud venna haual, kuid tema ja ta abikaasa Josh Kelly käitumine tekitas sotsiaalmeediakommentaatorites paksu verd.

Filmistaar avaldas Instagramis mitu fotot, kus ta koos Joshiga hauakivide ja skulptuuride vahel lollitas. Lustlikke pilte ilmestasid naljatlevad tekstid - paraku pole kalmistu tembutamiseks sünnis paik.

Seda tuletasid Katherine'ile meelde ka arvukad kommentaatorid, mispeale ta tundis kohustust avalikult andeks paluda.

Seda filmistaar kahes videos tegigi.

🙏❤️ A post shared by Katherine Heigl (@katherineheigl) on Jun 24, 2018 at 5:09pm PDT

"Raske on käia oma kallite inimeste haual. Otsustasin seda lihtsalt natuke kergemaks ja humoorikamaks teha," seletas ta. "Kuid ma ei mõistnud, kui sobimatu see oli. Palun südamest andestust ning tänan teid, kes te saate aru, et ma ei mõtle alati kõike läbi."