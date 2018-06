Kim Kardashian teatas alles mõned päevad tagasi, et ta lõpetab selfide klõpsimise. Nüüd aga poseerib 37aastane sekspomm järjekordsel hõõguvkuumal endlil.

WTP A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 26, 2018 at 11:01am PDT

Kas selfikeeluga on nüüd lõpp? Küsimusi tekitab ka provokatiivse foto allkiri "WTP". Briti väljaanne Express oletab, et see võib tähendada "what's the point" ehk "mis mõtet sel on".

Teisalt viib "WTP" mõtted Kimi abikaasa Kanye Westi produtseeritud samanimelisele singlile Teyana Taylorilt. Teyana kõnepruugis tähendab see lühend ... "Work that pussy". Me siivsuse huvides parem ei tõlgi ...