Naine ei talunud enam järjest vägivaldsemaks muutuvat meest, kes peksis nii teda kui ka lapsi. Olesija ütles Georgile, et soovib lahutustjast, ja informeeris olukorrast ka politseid. 21. juunil keelatai mehel naisele ja lastele lähenemine. Olesija kutsus enda ja laste kaitseks korterisse oma venna, kes seal ka ööbis.

Kolmapäeval andis kriminaalpolitsei Ansbachis pressikonverentsi, et tutvustada julma veretöö uurimise esimesi tulemusi. Mõrv oli ettekavatsetud. 31aastane Venemaalt pärit Georg K. soovis oma 29aastasele abikaasale Olesijale kätte maksta.

Lõuna-Saksamaa väikelinna Gunzenhauseni elanikud on šokis. Teisipäeva varahommikul tappis 31aastane mees seal noaga oma kolm väikest last ja abikaasa. Seejärel hüppas nelikmõrvar ise neljanda korruse rõdult alla ning viibib raskelt vigastatuna haiglas, vahendab Süddeutsche Zeitung.

Georg helistas Olesijale ning leppis temaga kokku, et tuleb ja võtab korterist mõned talle vajalikud riided. Teisipäeva varahommikul kell 5.36 Georg helistas ja teatas, et ta on varsti maja välisukse juures. Olesija saatis venna neljandalt korruselt alla talle riideid ära viima.