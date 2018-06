Kui Rootsi kroonprintsess Victoria lihtrahva hulgast pärit Daniel Westlingiga abiellus, ei kaotanud ta troonipärimisõigust. Kuid Jaapanis kehtivad teised seadused.

Jaapani kuningliku pere naised jäävad tiitlist ilma, kui nad peaksid lihtinimesega abielluma. Mullu mais andis keiser Akihito noorema poja vanem tütar printsess Mako teada, et kavatseb abielluda oma endise kursusekaaslase Kei Komuroga. Seega tuleb tal tiitlist loobuda. Nüüdseks on noorpaar küll pulmad edasi lükanud, väites, et pole nendeks veel valmis.

Nüüd aga kuulutas Jaapani õukond, et ka printsess Ayako (27) abiellub tavalisest perest pärit noormehega. Kei Moriya (32) töötab laevandusfirmas NYK Line. Noorpaari oli mullu detsembris kokku viinud Ayako ema, printsess Hisako. Hisako on 2002. aastal surnud prints Norihito, praeguse keisri lellepoja lesk.

Kihlus tehakse augustis ametlikuks traditsioonilise õukonnatseremooniaga. Pulmad peetakse oktoobris. Seejärel lahkub printsess Ayako keiserlikust perest - mitte siiski päris pennitult, vaid umbkaudu miljoni dollariga.