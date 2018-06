Hollandi parlament võttis teisipäeval vastu seaduse, mis keelab kanda nägu katvat rõivastust avaliku ruumi kohtades nagu koolid ja haiglad, vahendab Vox.com.

Ennekõike puudutab seadus süvausklike mosleminaiste igapäevaelu, kes ei tohi enam nägu katta nikaabi või burkaga. Vaid juukseid ja pealage katvad peakatted keelatud pole. Seaduses pole siiski mosleminaiste traditsioonilisi rõivaesemeid eraldi välja toodud, seega põhimõtteliselt ei tohi teatud kohtades ringi käia ka suusa- või hokimaskiga.

Nägu ei tohi enam katta mõnedes, kuid mitte kõigis avaliku ruumi kohtades. Keelatud on see koolides, tervishoiuasutustes, riigiasutustes ja ühistranspordis. Seaduserikkujaid ootab kuni 405eurone trahv.

Seadusel on nii tuliseid pooldajaid, kelle sõnul julgustab see muu hulgas välismaalasi Hollandi ühiskonda sulanduma, kui ka kriitikuid, kes märgivad, et seadus mitte ei vabasta, vaid surub sügavalt traditsiooniliste moslemiperede naisliikmed lihtsalt tagasi koduseinte vahele.