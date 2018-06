Hollywoodi filmide "Punane Sonja", "Rocky IV" ja "Cobra" täht Brigitte Nielsen (54) näitas eelmisel nädalal sündinud pisitütart, kes on tema viies laps.

Tumedapäine lapsuke, kellele Brigitte ja tema viies abikaasa Mattia Dessi (39) panid nimeks Frida, tuli ilmale eelmisel reedel Los Angelese haiglas. Ajakirja People teatel kaalus beebi 2500 grammi ja oli 48 cm pikk.

"Oleme ülirõõmsad, et meie ellu on saabunud tütar," ütles madinastaar Sylvester Stallone'i eksnaine Nielsen People'ile. Plaanist kunstviljastamise abil veel üks laps saada rääkis nelja poja ema juba kümme aastat tagasi. "See on olnud pikk teekond," tunnistas kõmuline modell ja näitleja nüüd.

