Mees tuleb komandeeringust koju, siseneb korterisse ja näeb, et voodist teki alt paistavad kellegi jalad.

"Kes see on?" küsib mees.

"Kes, kes?! Kas sina ostsid mulle nailonkasuka? Ei ostnud! Selles see asi ongi! Kas sa oled mind kunagi välismaale sõidutanud? Ei ole! Aga tema on seda mitu korda teinud. Aga suvila? Volvo? Mis sa arvad, et see kõik on taevast alla sadanud? Mul on hea töökoht, sina töötad vastutaval kohal, lapsed õpivad välismaal. Lubas meile uue maja ehitada..."

"Seda ma räägingi," sosistab mees. "Kata ta jalad sooja tekiga, muidu külmetab!"