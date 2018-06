Eesti kaitsekulutused tuleks tõsta 2,5 protsendile SKT-st, ütles Rahvusvahelise Kaitseuuringute keskuse direktor Sven Sakkov ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Sakkovi sõnul on praegune kaitsekulutuste baastase hea, kuid puuduvate sõjaliste võimete väljaarendamiseks tuleks see tõsta 2,5 protsendile.

"Meie 2-protsendine baastase, mis on reaalselt veidi suurem ehk 2,17 protsenti, on hea. Aga ainuüksi selle protsendi eest ei müüda sulle ühtegi raketti või liikuvsuurtükki. Selleks on vaja raha ning selles võrdluses praegusest rahast ei piisa."