Küsisime nõu Raiko Rohtlalt (kes, muide, saab Hard Rock Laagri toimumise ajal 38) ning Katrin Maltilt (35). Mõlemad on festivali külastanud alates selle esimesest toimumisest 2002. aastal.

Katrin: Kui ilmataat peaks (vihma)tsüklisse sattuma, siis tuleb nahkriietus kasuks. Tõsi, sellist pidevat vihma on kõikide aastate jooksul olnud vaid kord-paar, seega soe soovitus on kanda midagi, milles ennast mugavalt tunned. Kui stiili pärast muretsed, siis on alati võimalus vastandumisele rõhuda. Kunagi oli ainus aktsepteeritud riietus musta värvi, valget värvi kleit tekitas huvitavaid emotsioone. Nüüdseks on vastandumine raskem, aga kui näiteks neoonrohelise kleidi välja kannad, siis seda ägedam!

Mis on viis kõige vajalikumat asja, mis ma kaasa pean võtma?

Raiko: Sularaha (juhuks kui festivalipass maha ununes või plaanis mingit laagrinänni soetada), telk (kui ei ole just plaani autos või kuskil mujal ööbida), mingi soojem riideese (öösel telkas jaurates võib muidu jahe hakata), hambahari (kui isiklik hügieen vähegi oluline on) ja muidugi hea tuju!

Katrin: Sularaha, varuga. Lähim pangaautomaat asub Märjamaal ja kuigi müügikohtades tuleb järjest juurde kaardimaksevõimalusi, siis oleks kahju avastada, et midagi jääb ostmata sularaha puudumise tõttu. Ülejäänud nelja kohta jagavad ilmselt sõbrad, telk, soe riietus (öösel kipub jahedaks minema, eriti telklas) ja festivali pilet. Peale pileti on ülejäänud kolm kohandatavad olukorrale vastavaks – riideid saab laenata või juurde osta ja sõpru (koos telkidega) tekib juurde niikuinii.

Kas pärast viimast esinejat on ka järelpeod?

Raiko: Parimad järelpeod toimuvad ikka telklaagris oma seltskonnaga, aga kui jaksu ja viitsimist, siis alates eelmisest aastast toimub ka festivalialal vastavas peotelgis ametlik afterparty.

Katrin: Minu teadmist mööda ametlikke järelpidusid enam ei korraldata. Küll aga on mõnus sumin nii telkla sees kui telkla ees. Sissepääsu juures peaks olema ka Beats From The Vault üritustesarja telk koos tigeda tantsumuusika ja õudusfilmidega. Igav ei hakka.

Kas telklas magada ka saab või käib seal lõputu pidu?

Raiko: Kui uinumisega on probleeme ja alkoholi ei tarbi, siis võib vist pisut raske olla, kuna tõepoolest ei saabu telklasse pärast viimast esinejat just haudvaikus. Aga eks selle vastu aitavad kõrvatropid või enda lemmikmuusika vali mängimine, mis teistest jaurajatest üle käib ja mille saatel hea uinuda.

Katrin: „Leiutajateküla Lotte“ filmist jäi välja matkatarkus number kuus: kõige pehmem padi ja soojem tekk on pudel viina. Tõsisemalt rääkides ei maksa liigset vaikust oodata, aga midagi liiga hullu ka mitte. Soe soovitus oleks ainult, et kui su telklanaabri nimi on Eero, siis telgi temast kaugemale. Juba aastaid kipuvad Eerod öösiti ära kaduma ja neid otsitakse valjuhäälselt taga!

Kas peale muusika kuulamise on Hard Rock Laagris veel midagi teha?

Raiko: Nautida (loodetavasti ilusat ja sooja) ilma, proovida festivalialal pakutavaid erinevaid käsitööõllesid, käia ujumas, tutvuda kohalike vaatamisväärsustega (mõis, surnuaed jne), käia saunas, võtta osa laupäevahommikustest osavusmängudest, suhelda festivali kaaskülastajatega ja kui aega üle peaks jääma, siis võiks ju ka mõnele bändile silma peale visata.

Katrin: Ikka. Näiteks on tore näha tuttavaid, kes üle Eesti kokku tulnud. Kindlasti on Hard Rock Laagris ka kilesaun koos kümblustünnidega – saab saunatada. Laupäeva hommikul peaksid toimuma jõu- ja ilunumbrid ehk heviaeroobika pealava ees ja osavusmängud telklaagris. Aega võib sisustada ka plaate ostes või garderoobi täiendades. Ja kui vajad hetkelist eemaldumist, siis Vana-Vigala mõisa park on jalutamiseks imeilus koht.

Mis ma peaksin esmakordse festivalikülastajana kindlasti HRL-is ära tegema?

Raiko: Vähemalt ühe huvipakkuva esineja mingil põhjusel maha magama.