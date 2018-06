Prints William kohtus Tel Avivis tänavuse Eurovisioni võitja Netta Barzilaiga. BBC Newsi teatel jõudsid nad ühise jalutuskäigu ajal rääkida nii vaimsest tervisest kui ka kultuurilisest mitmekesisusest.

Iisraeli lauljanna tunnistas, et Cambridge'i hertsogi ettepanek kohtumiseks vapustas teda.

Thank you to the huge @TelAviv crowds that came to greet The Duke of Cambridge and @NettaBarzilai as they enjoyed a walk on Rothschild Boulevard 👋 pic.twitter.com/b5ZqvNfqxw