Pfeiffer, kes paistab olevat avastanud igavese nooruse allika, nägi oma uue filmi "Ant-Man And The Wasp" Los Angelese esilinastusel vapustav välja.

2013. aastal rääkis Michelle Ilta-Sanomate intervjuus, et on peaaegu kogu täiskasvanuea püsinud samades mõõtudes tänu rangele toiduvalikule. Ta ei söö liha ning on veendunud, et taimetoit muudab naha nooruslikumaks.