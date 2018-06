Omapärase helipildi poolest tuntud Def Räädu andis koos J.O.C.-ga välja suvetemaatilise meeleoluloo „Suvepäike”, mis sai Surfilaagri 20. juubeli tähistamiseks värske surfiteemalise video.

Sel suvel toob Surfilaager 20. korda mere äärde kokku kõik surfi- ja muusikahuvilised, haarates enda alla suvise juubeliprogrammiga looduskauni Valgeranna. Surfilaagri üks üllatajatest on omapärase helipildi poolest tuntud Def Räädu, kes koos J.O.C-ga on välja tulnud kaasakiskuva singliga „Suvepäike”, millele on visuaalse kuju andnud suviseid festivalivärve lisav Surfilaager.

Def Räädu ja J.O.C. suvehitt räägib, kui tore on nautida kõike, mida pakuvad suvi ja päike - toredad ja lihtsad asjad, mille olulisuse oma elukvaliteedi tagamisel ja suurendamisel sageli ära unustame. „Kontoris eesmärkide saavutamisega vähemalt sama oluline peaks kõikidele inimestele olema õuesoojuse, päikese ja värske õhu nautimine - ajaliselt soovitavalt enam, kui konditsioneeritud õhuga keskkonnas aega veedetud saab!” räägib loo sünnist Remi Prual. „Suvepäike” kutsub kõiki aeg-ajalt ka kardetud mugavustsoonis aega nautima ja lihtsatest asjadest mõnu tundma.

Surfilaager toimub 19.-22. juulil imekaunis Valgeranna Puhkekeskuses, kus Def Räädu astub üles 21. juulil ning laulja J.O.C. rõõmustab külastajaid ühtlasi ka päevajuhina.