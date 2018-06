Kuigi seksuaalrünnaku ohvrite õiguste seaduseelnõu toetuseks üles astunud endine Ameerika jalgpallur Crews ei maininud kallaletungija nime, on ta varem Twitteris väitnud, et agentuuri WME esindaja Adam Venit oli 2016. aasta veebruaris ühel filmitööstuse peol tema munandeid katsunud.

"See kallaletung kestis ainult minuteid, aga põhimõtteliselt oli ta mu suguelundeid peos hoides mõista andnud, et võim on tema käes," rääkis Crews senati komitee ees. "Et tema ütleb, kuidas asjad käivad."

Crewsi sõnul oli ta sunnitud filmisarjast "Palgasõdurid" taanduma, kuna üks selle produtsente oli palunud, et ta Veniti-vastasest kohtuasjast loobuks.

Mustanahaline mehemürakas rääkis senati komitees, kuivõrd raske tal oli seksuaalrünnakut avalikustada.

"Mulle väideti ikka ja jälle, et see polnud seksuaalne kuritarvitamine. Et see oli vaid nali, pullitegemine. Aga ma võin teile kinnitada: ühe mehe pullitegemine on teise mehe jaoks alandus. Ja ma otsustan oma loo rääkida ja oma kogemust jagada, väljendamaks solidaarsust miljonite teiste ohvritega üle kogu maailma. Ma tean, kui raske on tõde päevavalgele tuua. Ma tean, milline häbi sellise rünnakuga kaasneb."