Nimiosatäitja Roseanne Barri rassistliku säutsu tõttu lõpu saanud seriaali "Roseanne" teised tegelased jätkavad sõsarsarjas "The Conners" ehk "Connerid".

Roseanne Connerit kehastanud Barr, kes oli ise seriaali looja, sai telekanalilt ABC sule sappa. Uus sari keskendub ülejäänud Conneritele eesotsas pereisa Dan Conneri (John Goodman) ja tütar Darlene'iga (Sara Gilbert).

Darlene Conneri osatäitja kinnitas telesaates "The Talk", et on väga elevil.

FemaleFirsti teatel on telekanal ABC tellinud kümneosalise hooaja, mis peaks eetrisse jõudma sügisel. Jääb mulje, et Roseanne'i tegelaskuju tapetakse.

"Ootamatu sündmuste käigu järel on Connerid sunnitud silmitsi seisma Lanfordi igapäevaelu probleemidega nagu ei kunagi varem. Kuulus pere - Dan, Jackie, Darlene, Becky ja D.J. - maadlevad töölisklassi Ameerikas lapsevanemaks olemise, kurameerimise, ootamatu raseduse, majandusliku surve, vananemise ja ämmade-äiadega."