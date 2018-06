Prints Charles lõi The Bee Geesi laulja Barry Gibbi teisipäevasel tseremoonial rüütliks.

Sir Barry (71), kes pälvis kõrge tunnustuse teenete eest muusikatööstuses ja heategevuses, on vendadeansambli ainus elusolev liige. Maurice Gibb suri 2003. aastal sooleoperatsiooni järel, tema kaksikvend Robin 2012. aastal vähki.

Congratulations Sir Barry Gibb!



The co-founder of the Bee Gees today received a Knighthood for his services to music and charity. pic.twitter.com/aY50JCMdVj