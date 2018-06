Maasikakorjamise kõrghooaeg on käes ning paljud marjakasvatajad peavad selleks perioodiks tallu töökäsi appi palkama, eelistades sageli võõrtöölisi kohalikele.

Politsei- ja piirivalveameti andmetel on praeguseks sel aastal registreeritud üle 1500 lühiajalist töötamist hooajatööks, neis ligi 1100-l juhul on märgitud tööandja tegevusalaks põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük, kirjutab ERR.

Näiteks Tartumaal, Konguta vallas asub Laari talu, kus kuus aastat järjest on maasikaid korjama tuldud suisa Tallinna õpilasmalevast. Laari talu perenaine Kadri Nebokat ütleb, et kuigi talu pakub võimalusi edendada noorte töökultuuri ja annab kohalikele lisateenimise võimalusi, siis sellele vaatamata on paljud Laari talu hooajatöölised siiski välismaalased.

"Mina kasutan Ukraina tööjõudu, kuna on raske leida Eestist hooajatöölist, selleks lühikeseks perioodiks, kuna periood sõltub ilmast, töötingimused on rasked, kõik on ette arvamatu," selgitas ta.