Aastaid on sahistatud, et printsess Dianal oli Kanada rokkari Bryan Adamsiga salasuhe. Nüüd tõmmati 58aastane laulja viimaks liistule.

Adams valgustas enda ja kadunud printsessi suhete tagamaad esmaspäeval telesaates "Watch What Happens Live with Andy Cohen".

Saatejuht Cohen viitas arvukatele kõlakatele laulja ja Diana romantiliste suhete kohta. "Diana ülemteener ütles, et ta aitas sul salaja Kensingtoni lossi siseneda. Kuidas sa iseloomustaksid enda ja printsess Diana suhet?"