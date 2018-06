"Mul on väga hea meel jälle uut muusikat kuulajatega jagada ning tehes seda koos enda sõpradega on tunne eriti hea,” võtab laulja Mikk Mäe esimese emotsiooni taas muusikamaailmasse naasemise osas kokku ning rõõmustab fänne värske singliga "Kuu".

Mikk on tegelikult ka vahepeal muusikaga seotud olnud: "Ma tegelikult olen kõik need kaks aastat muusikat teinud, kuid olen rohkem loonud, kui esitanud. Eks ikka sahtlisse on neid lugusid kirjutatud, kuid küll üks hetk tuleb ka nende avaldamiseks see õige aeg."

Veidi aega avalikkuse eest eemal tegutsenud Mikk keskendus vahepeal õppimisele: "Olen võtnud aja maha selleks, et olla tubli koolijüts, sest haridusteed ma muusika kõrvalt ei ole kunagi jätta plaaninud". Väike paus oli Miku sõnul aga vajalik. "Kaks-kolm aastat tagasi oli päris ulmeline aeg, kõik juhtus nii kiiresti ning ega väga ei jõudnudki kõigest aru saada, mis toimus. Ma arvan, et see on natukene tingitud ka sellest, et olin ja olen siiski suhteliselt noor ning alles hakkan enda elu kujundama. Tundsin, et oleks mõistlik natukene hoog maha võtta ja olen rõõmus, et seda tegin," sõnab Mikk ning loodab, et kuulajad naudivad tema uut singlit. "Loo autor Karl Ander Reismann on minu vana koolivend ning saatis selle loo mulle kuulamiseks, et kas mulle meeldiks seda laulda. Miski selle loo puhul mulle väga meeldis," räägib Mikk ning räägib kuidas ta kujutas kohe ette milline loo video võiks välja näha. "Tekkis selline suvine tunne, lugu jäi kohe kõrvu ja nüüd siin ma olen, uue loo ja uue videoga."