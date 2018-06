2016.aastal algatas Vabaerakond eelnõu, millega soovisime piirata riigikogu liikmete omal soovil lahkumisega kaasnevat hüvitist. See lükati omakasupüüdlikel motiividel tagasi. Praegu alanud lahkumislaviin kõneleb sellest, et teema juurde tuleb tagasi tulla. Lõpetada ei tule mitte ainult hüvitise maksmine, vaid vabatahtliku tagasiastumise korral tuleks vastavalt vähendada ka erakonnale riigikogus saadud kohtade pealt laekuvat raha. Erandid on mõeldavad üksnes tervislike põhjuste korral.

Alanud on riigikogu liikmete valimiseelne deserteerumine – Remo Holsmer, Eerik-Niiles Kross ja Deniss Boroditš Reformierakonnast ning Martin Repinski Keskerakonnast. Juba 2016. aasta suvel lahkusid Mihkel Raud (SDE) ja Martin Kukk (Reformierakond). Samuti on lahkunud Juhan Parts ja Ken-Marti Vaher IRL-st ning Andrei Novikov Keskerakonnast. Kohe koosseisu alguses loobus veel rida peibutuspardina kandideerinud omavalitsusjuhte ja Euroopa parlamendi liikmeid.

Muide, teoreetiliselt võib riigikogu liige lahkuda ka vahetult enne valimisi, kasseerida sisse kolme kuu hüvitise ja siis valimisedu korral uue mandaadiga jätkata. On ju vähemalt üks lahkuja öelnud, et käib korraks ära ja püüab siis valimistel tagasi tulla. Viisakas rahvaesindaja nii ei tee.

Ka ei ole riigikogu liige tavaline palgatöötaja, kes võib iga hetk liikuda ametiredelil edasi või tagasi. Riigikogu liikmelt oodatakse, et ta esindab väärikalt oma mandaati, see on tema põhiseaduslik ülesanne ja kohustus. Sellest kohustusest loobunud saadik otsustab öelda üles usalduslepingu oma valijaga ja erakonnaga, kuhu ta kuulub. Ta ei õigusta talle pandud lootusi ja ootusi. Kuigi keegi ei saa sundida riigikogu liiget vägisi parlamendis püsima, ei saa selliseid lahkumisotsuseid premeerida kolme kuu palgaga.

Tihti liiguvad riigikogu liikmed teisele ametikohale nii, et neid sisuliselt ostetakse poliitikast välja. Sel juhul ei ole pädev see argument, et kolme kuu töötasu on vältimatult vajalik riigikogu liikmele üleminekuperioodi kindlustamiseks. Meie arvates ei moodusta parlamendiliikmed privilegeeritud klassi ning nad peaksid arvestama samasuguste asjaoludega, nagu töölt omal soovil lahkuv tavakodanik.