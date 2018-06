Poliitik Kristiina Ojuland jagas enda Facebook´i kontol videot, milles räägib, kuidas tema koerad naabrimehe lapsele kallale läksid ning mille peale naaber olevat Ojulandi rünnanud.

"Õhtu tundub olevat väga rahulik. Tagasi Eestis, tagasi Ihasalus," räägib naine videos. "Just nagu oleks rahu saabunud maa peale. Aga just alles äsja, umbes viis minuti tagasi, tuli lihtsalt naabrimees kallale, otsustas mu kätt väänata, füüsiliselt. See oli jumala naljakas tõesti," jagab Kristiina ootamatut juhtumit.

"Ega muidugi ma ei ole ju lihtsalt niisama tüdruk. Ma lihtsalt tõmbasin tal T-särgile natukese väikese augu sisse," selgitab naine.