Jaapani kosmoseagentuuri JAXA sond Hayabusa 2, mis startis 2014. aasta 3. detsembril Tanegashima kosmosekeskusest, on jõudnud oma sihtmärgini.

Sondi eesmärgiks oli jõuda oma kujult teemanti, või mõne arvates ka vurri meenutava asteroidini Ryugu, vahendab BBC.

Hayabusa ülesandeks on uurida asteroidi võimalikult ligidalt. Samuti loodetakse sondi abil saada Ryugust pinnaseproove, milleks kasutatakse lõhkeainet.

Hayabusa 2 alustamas aastaid kestvat missiooni (Reuters/Scanpix)

„Esmalt uurime väga hoolikalt asteroidi pinnavorme. Siis valime, kuhu maanduda. Maandumine tähendab, et meil on võimalik saada pinnasest proove,“ selgitas missiooni juht Makoto Yoshikawa, kelle sõnul on ettevõtmine väga suur väljakutse.