Mari-Anne sõnul on nende laps on kogu aeg seikleja olnud. "Ta saab väga hästi kõigega hakkama. Ta on kaks aastat oma elust pigem teel olnud," kirjeldas naine, kelle sõnul lapsel erilist koduigatsust ei tekkinud. Ainult vanavanemate järgi tundis ta igatsust.

Otsusesse kaubikuga Hispaaniasse põrutada suhtusid inimesed Mari-Anne sõnul pigem positiivselt. "Kõik ütlesid enamasti, et issand kui äge, te teete seda, mida me kõik oleme mõelnud, et tahaks teha, aga pole julgenud."

Võõrsil teenib hästi

Eero räägib, et nende esimene sihtmärk oli Kreeka. Sealt mindi edasi mööda rannikut Hispaaniasse välja, kus veedeti kuus kuud.

"Tagasi tulime mööda Euroopa läänerannikut. Üheksa kuud, 25 riiki ja umbes 36 000 km," märkis Eero.

Hispaanias said mõlemad ka tööd. Naine teenis leiba burgerirestoranis ning mees oli tööl tapasekohvikus.

Mari-Anne räägib, et Hispaanias ei teeninud sugugi halvasti. Vastupidi, tänu seal teenitud rahale sai ta lõpuks ära käia ninaoperatsioonil, mida seni oli raha puudumise tõttu aina edasi lükanud.

"Kui räägid inglise keelt, pole keeruline leida tööd. Palgad on üldjuhul samad või paremad kui Eestis. Kaubikus elades kulub väga vähe raha," nendib ta.

Kaheksa kuud kaubikus

Kaubikus elamisega harjusid nad kiiresti ära. Eero nentis, et nüüd jäävad nad võibolla isegi Eestis olles sinna bussi elama. Tegelikult on neil nagunii plaan juba sügisel edasi reisima minna.

Mari-Anne meenutab, et iga kord, kui keegi käis Hispaanias külas, olid nad sunnitud ööbima korteris. Lõpuks mindi siiski bussi tagasi, sest harjumus seal elada-magada oli juba nii suur.

Naine nendib, et muidugi tuli selle kaheksa kaubikus veedetud kuu jooksul ka tülisid ette. Nii väikeses ruumis on see paratamatu. Samas ei ole sul tüli tekkides kuhugi minna ning sa pead selle ära lahendama.

Teevad filmi ja plaanivad uut reisi.

Mari-Anne sõnul keskenduvad nad plaanitavas dokumentaalfilmis sellele, kuidas on kaubikus elada. Tema sõnul tunnevad inimesed just selle vastu kõige rohkem huvi. Muidugi räägitakse filmis ka kaubikuga ringireisimise rahalisest poolest.

Kogu teel oldud aja jooksul pidas noor pere Youtube'is videopäevikut. Nende kanal kannab nime lifeisaview.

Filmi tegemise varjus plaanitakse ka juba uut reisi. Sügisest tahab paar koos lapsega üle ookeani reisima minna. Eero selgitab, et kuna nad kavatsevad lapse kindlasti Eestis kooli panna, on just praegu sobiv hetk ringi reisimiseks. Aleksandri koolipanekuni on aega veel kolm aastat.

Filmile saab hoogu anda SIIN.