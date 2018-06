Justiitsministeeriumi plaani järgi hakkab maksmata jäänud trahve edaspidi kohtutäituri asemel sisse nõudma maksu- ja tolliamet.

Ärileht kirjutab, et kõik, kes on unustanud tasuda parkimistrahvi, on ühel hetkel leidnud oma postkastist kohtutäituri arve, kus trahvile on lisatud täituri tasu. Sama on juhtunud nendega, kes on unustanud maksta riigilõivu, politsei tehtud trahvi või jätnud täitmata muud riiginõuded. Justiitsministeerium plaanib süsteemi muuta, nii et edaspidi tegeleb nõuetega maksu- ja tolliamet. Põhjus on lihtne – praegune süsteem on killustatud ja ebaefektiivne, nõuded on jaotatud mitmete kohtutäiturite vahel ning sissenõudjad, nt politsei- ja piirivalveamet, ei ole süsteemiga rahul.

