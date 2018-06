Viru vangla üritab iga hinna eest murda Assar Pauluse autoriteeti. Eesti Ekspress arutleb, kas peale jääb Paulus või vanglate asekantsleri Priit Kama ümberkasvatusmeetodid.

Allilmaliider Paulus keeldub vanglas talle määratud koristamistöödest ning on seetõttu juba üle 250 päeva kartseris ehk sisuliselt üksikvangistuses veetnud. Pauluse kaitsja, vandeadvokaat ­Küllike Nammi sõnul on väga tõenäoline, et Assar Paulus peab veetma kogu temale mõistetud karistusaja kartseris, karistusaega on jäänud veel seitse aastat.

Nammi meelest on selline praktika otseses vastuolus nii õiguskantsler Ülle Madise arvamuse kui Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga, mis keelab kartserisse panemise vangla korraldustele rahumeelse mitteallumise korral.

