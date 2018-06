Äsja aastaseks saanud Charlotte on neljandast elupäevast peale ministrist ema Mailis Repsiga kõikjal kaasas käinud, ka Jaapanis, Hiinas ja Iisraelis, kirjutab Eesti Ekspress.

„Mind ­peetakse karjäärihuviliseks, kes elab ja töötab laste arvelt, et lapsed kannatavad. Küsitakse, miks sa paned oma lapsed nii halba olukorda, et võtad nad tööle kaasa. Inimestel on selge seisukoht, et kui ema pole lapsega kodus, on lapsel kõik halvasti," kirjeldab Reps, kes toidab siiani last rinnaga ning võtab ta enamasti tööle kaasa.

Reps arvutab: kui ta oleks kõigi kuue lapsega olnud emapuhkusel, olnuks ta üheksa aastat kodus.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.