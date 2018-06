Raudtee ülesõidukohal juhtub rongiõnnetus. Vedur põrkab autoga kokku. Kohtus vannub vana raudteevaht, et tema vehkis öösel lambiga täpselt nii, nagu ette nähtud, et liginevale rongile märku anda. Kohus mõistab raudteevahi õigeks.

"Kas te kohtusaalis natuke närveerisite ka?"

küsib advokaat pärast protsessi.

"Ja kuidas veel närveerisin!" vastab vanamees. "Kartsin kogu aeg, et kohtunik küsib, kas lamp oli tol ööl ikka süüdatud."