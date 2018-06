Tartu Linnavalitsuse otsustas anda Lutsu tn 16 korteriühistule elamu rekonstrueerimiseks toetust 153 408 eurot.

Lutsu 16 on kolmas maja, mille rekonstrueerimiseks Tartu linn nutika linnaosa projekti SmartEnCity raames toetuse eraldab.

Projekti koordinaatori abilinnapea Raimond Tamme sõnul on eriti hea meel, et vanalinna muinsuskaitsealal asuv hruštšovka on jõudnud ettevalmistustöödega nii kaugele, et ehitustööd võivad peagi alata. "See Jaani kiriku kõrval asuv maja on aastakümnete jooksul palju kõneainet tekitanud. 2006. aastal korraldas linn ka hoonele fassaadilahenduse ideekonkursi, aga siiani ei olnud võimalusi maja korda tegemiseks. Nüüd saab euroraha toel ja sealse korteriühistu tubli tegutsemise tulemusena rekonstrueerimine ette võetud," lisas Tamm.

Praeguseks on projektis SmartEnCity saanud linnapoolset toetust ja alustanud rekonstrueerimistöid ka Kalevi 10 ja Pepleri 10 korteriühistud.

Kortermajade rekonstrueerimiseks on SmartEnCity projektis ette nähtud 3 978 000 eurot. Ehitustööd peavad olema lõppenud hiljemalt 30. juuniks 2019.

Rahvusvahelise projekti SmartEnCity raames luuakse kesklinnas asuvast hruštšovkade piirkonnast tarkadel lahendustel toimiv ja energiasäästlik linnaosa, kus nõukogudeaegsed kortermajad renoveeritakse liginullenergia hooneteks. Renoveeritavate majade korteritesse luuakse nutikodulahendus, mis võimaldab jälgida ja reguleerida oma kodust energiatarbimist.

Nutikas linnaosas kasutatakse ka uuenduslikke lahendusi kaugküttes, tänavavalgustuses ja taastuvenergia kasutamises, samuti rajatakse elektriautode laadimispunktid. Projekti üks tegevusi on ka rattaringluse loomine Tartusse.

SmartEnCity projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020. Projekt algas 2016. aasta veebruaris ning kestab kuni 2021. aasta juulini.

Foto: Tartu LV / Silver Siilak

