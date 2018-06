Tallinna kaubanduskeskused teevad juurdeehitusi ning lõppu pole veel niipea oodata. Viimase kümne aasta jooksul on Tallinnas muutunud ostukeskuste pidev juurde- ja ümberehitus koomiliselt tempokaks. Vaevu jõuab üks lõppeda, kui teine juba välja kuulutatakse. Praegu toimuvad suuremad ehitustööd nii Kristiine, Rocca al Mare kui ka Ülemiste keskuses, kusjuures need on niigi väga suured kaubandusasutused. Kinnisvarabüroo Uus Maa analüütiku Risto Vähi sõnul pole ei keskustel ega tarbijal selles olukorras midagi karta, sest paljude keskuste laienemise taga on mitmekesistumine ja niši otsimine. „Keskuste jaoks on kõige tähtsam jätkusuutlikus. Praegu üritavad nad leida oma nišši, asutuse meelelahutuslikku või kultuuritegevuslikku poolt. Kindlasti pole tulevikus enam mõtet keskusel, mille kõik poed on olemas teistes lähedalasuvates keskustes. Iga keskus peab leidma oma niši, mida klientidele peale poodlemise veel pakkuda.“

Vahel on aga ka võimalik, et hakkama saavad mitu sarnast lähestikku asuvat keskust. Klientuuri kaotamise pärast ei pea näiteks muretsema Haabersti ristmiku ümber asuvad Prisma, Rimi ja Maxima, sest poodide asukoht ja tootemark ongi nende nišš, väidab Vähi. „Osa inimesi on harjunud käima ühes poes, osa teises. Samuti on kõigil poodidel oma kliendikaardid, mis aitavad kaasa ustavate klientide tekkele. Haabersti ristmik on oluline liiklussõlm, kus liiklejatel on mugav käia nende sõidusuunas asuvas poes.“

Viie kuni kümne aasta pärast näeb Risto Vähi kaubanduskeskusi samas seisus kui praegu. „Majanduslikust vaatepunktist pole midagi, mis peaks olukorda muutma. Väga suurt krahhi pole silmapiiril näha ning isegi kui mõni väiksem peaks tulema, ei mõjuta see eriti kaubanduskeskusi.“