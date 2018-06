Rahvusvaheliselt tunnustatud Peterburi pianistil Peeter Laulul on eestipärane nimi. Nii ei ole ka harvad juhud, kui tema poole pöördutakse eesti keeles, kuid Peeter ei mõista sellest sõnagi. „Lugu on seda piinlikum, et mul on Eesti juured, mul on Eestis sugulased, mul on Eesti pass ja kui ma Eestisse sõidan, arvavad kõik – ja õigustatult, et minuga võib rääkida eesti keeles, sest mul on ju sulaselge eesti nimi. Aga võta näpust, ma ei tea peaaegu ühtegi sõna ja sellised olukorrad on mulle loomulikult ebamugavad,“ tunnistab muusik.